Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdamse wijk Kralingen

De man werd even voor 16.00 uur neergeschoten in de Rotterdamse wijk Kralingen. Hij is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dit meldt Politie Rijnmond.

In verband met de schietpartij zijn met behulp van een arrrestatieteam drie mannen aangehouden, zo weet Rotterdam Rijnmond. De verdachten worden verhoord. wat zij met de schietpartij te maken hebben is niet duidelijk.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)