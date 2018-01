Auto rijdt in op beveiligingsmedewerker, vrouw wordt mishandeld

De politie onderzoekt of de personen die betrokken waren bij het inrijden op een beveiligsmedewerker in Gemert ook betrokken waren bij de mishandeling van een vrouw in Handel.

De beveiligingsmedewerker van discotheek Time Out aan de Handelsweg in Gemert werd in de nacht van zaterdag op zondag aangereden door bezoekers. De inzittenden van de auto zouden eerder die nacht bij een ruzie in de discotheek betrokken zijn geweest. De ruzie die eerder was ontstaan met de bezoekers zou 's nachts buiten verder zijn voortgezet op een parkeerplaats. Daar is bij het wegrijden een auto ingereden op een beveiligingsmedewerker. De man raakte gewond aan zijn been en knie. Hij is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen geholpen. Een tweede auto die wegreed, ramde drie andere voertuigen op de parkeerplaats. Dit meldt onder meer Omroep Brabant.

Mishandeling Handel

De politie onderzoekt ook nog of de inzittenden van de auto betrokken zijn geweest bij een mishandeling in Handel. Na de ruzie in Gemert werd daar op de Dompthoorn een vrouw mishandeld toen zij haar wagen parkeerde. Een onbekende auto zou haar achterna zijn gereden. Daarna zou ze door iemand die uit die auto stapte op het hoofd zijn geslagen met een hard voorwerp. Ook werd een ruit van haar auto vernield. De vrouw liep een snee in haar hoofd op. De politie onderzoekt of de mensen die in de auto zaten ook betrokken waren bij de ruzie in en rondom de Time Out in Gemert en roept getuigen op zich te melden.

