€ 12 miljoen extra voor start-ups zorg

Beide ministeries investeren dit bedrag in de zogenoemde SEED Capital-regeling, waarin drie fondsen zijn toegewezen, Health Innovation Fonds III, Healthy Capital I en Holland Venture Zorg Innovaties II. De bekendmaking van het gereserveerde bedrag valt aan het begin van de nationale e-healthweek.

E-healthweek

In de e-healthweek van 20 t/m 26 januari worden ruim 200 activiteiten georganiseerd door het hele land. Ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen, aanbieders van zorgtoepassingen en patiëntenverenigingen laten zien wat er met digitale zorg en ondersteuning mogelijk is. Zo kunnen mensen de zelfrijdende rolstoel ervaren, nieuwe gezondheidsapps uitproberen en kennismaken met robots voor zieke kinderen.

Stimuleren van innovatie

Via de SEED Capital-regeling kunnen investeringsfondsen geld steken in mkb’ers met slimme zorgideeën. FABpulou is een eerder voorbeeld van een start-up die door de SEED Capital-regeling is doorontwikkeld. Dit bedrijf heeft een apparaat ontwikkeld waarmee bij pijn op de borst in een vroeg stadium de kans op een hartinfarct kan worden bevestigd of uitgesloten. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, verantwoordelijk voor bedrijfsfinanciering: “Het maken van nieuwe medische apparaten, bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses of het uitvoeren van ingewikkelde medische analyses, is goed voor de kwaliteit van zorg en voor onze economische ontwikkeling. Investeren in e-Health komt ons allemaal ten goede en de mensen die deze zorg nodig hebben in het bijzonder. Met de SEED Capital-regeling ondersteunen we de innovatieve ondernemers die deze ideeën kunnen ontwikkelen.”

