Drie aanhoudingen na ramkraak in Alkmaar

Twee 20-jarige mannen en een 25-jarige man, allemaal uit Amsterdam, zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden voor het plegen van een ramkraak in Alkmaar.

Rond 03.50 uur werd een ramkraak gepleegd op een winkel op de Van Ostadelaan. Agenten zagen na de melding een motorscooter met de twee verdachten erop vluchtten. De motorscooter ging op rotonde bij Hoefplan onderuit. De 20-jarige verdachte vluchtte weg over de Terborchlaan. Hij kon worden aangehouden. Op de Mondriaanlaan werd een auto aangetroffen die waarschijnlijk klaarstond als vluchtauto. Hier werd een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Na een tijd kwam hier ook nog een 20-jarige man aanlopen die in de auto wilde stappen. Ook hij werd aangehouden. Bij de ramkraak werd onder meer apparatuur buitgemaakt. De buit is gedeeltelijk teruggevonden.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+