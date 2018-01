Politie zoekt getuigen van brandstichting in pand Eindhoven

In een pand aan de Leenderweg in Eindhoven is zondagochtend 21 januari brand gesticht. Bewoners van de bovenliggende studentenwoningen kwamen met de schrik vrij.

In de vroege ochtend van zondag 21 januari ontstond rond 8.20 uur brand in bedrijfspand aan de Leenderweg. Boven het bedrijfspand wonen studenten die op dat tijdstip nog voor het merendeel lagen te slapen. De aanwezige studenten zijn uiteindelijk met onze hulp via een raam uit het pand gehaald. Niemand raakte gewond. De brandweer bluste de brand in het pand. Dit liep behoorlijke schade op en de studenten kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Dit meldt de politie.

Onderzoek

Forensische specialisten hebben ter plaatse naar sporen gezocht en we hebben een buurtonderzoek gedaan. Zonder dat dat de politie dieper in kan gaan op de achtergronden en details, zorgen deze eerste bevindingen ervoor dat zij uitgaat van brandstichting.

Help de politie, deel informatie

De politie doet uiteraard verder onderzoek naar deze brandstichting en is dringend op zoek naar getuigen die hen hierbij kunnen helpen. Heb je iets gezien of gehoord dat verband kan houden hiermee en/of heb je mogelijk beeldmateriaal dat ons kan helpen? Deel dat met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 als je liever je naam niet bekend wenst te maken.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+