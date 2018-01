Mysterieus schietincident in Koog aan de Zaan

Hierbij was een harde knal gehoord. Agenten troffen niemand meer aan. Getuigen verklaarden dat de vechtpartij plaats had gevonden op het pleintje voor het station aan de Wezelstraat. Er werden een aantal hulzen aangetroffen wat er op kan duiden dat er inderdaad geschoten is. Twee mannen zouden zijn weggevlucht in de richting van de sportvelden.

De politie is op zoek naar getuigen.

