Vondst dinosaurus Almelo blijkt 'opgeblazen' verhaal

Hondengeleider politie

Een hondengeleider van de politie die zondag samen met zijn hond aan het wandelen was langs het kanaal bij de haven deed samen met zijn hond wel een heel bijzondere ontdekking. 'Bij de haven troffen ze iets in het water aan', schrijft de politie op Facebook.

Dino

In het riet verscholen aan de waterkant zag de hondengeleider een heuse dinosaurus. 'Eerlijk is eerlijk, hij moest wel even goed kijken wat het was! Onze diensthond was niet erg onder de indruk en ging er even rustig bij liggen', meldt de politie in het bericht.

'Opgeblazen'

Het bleek bij nader inzien te gaan om een opblaasbare dinosaurus die er op het eerste gezicht wel heel 'echt' uitzag. De politie legde de vondst vast op de gevoelige plaat. 'Het leverde een mooi plaatje op! Vorig jaar troffen we in het centrum van Almelo al een "naakte opblaaspop" aan. Is dit een nieuwe rage in Almelo?', vraag de politie zich dan ook af.

