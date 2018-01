4 manieren om thuis bij te verdienen

Leuk extraatje

Hierdoor zijn er steeds minder mensen werkloos, wat goed nieuws is. Wanneer je bijvoorbeeld handig bent met taal kun je diverse dingen doen voor een extra zakcentje. Reken er hierbij niet op dat dit een fulltime baan betreft, maar dat je er een leuk extraatje mee kunt verdienen. Een van de dingen die je kunt doen is teksten vertalen. Start met het vertalen van Nederlandse teksten naar bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans of Spaans en krijg betaald voor iedere tekst die je inlevert. Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om thuis wat bij te verdienen.

Vul online enquêtes in voor geld

Heb je wat extra geld nodig? Dan kun je online bij diverse bedrijven terecht waar je online enquêtes kunt invullen voor geld. Op deze manier geld verdienen is een van de meest gemakkelijke manieren op internet voor een zakcentje. Je kunt je bijvoorbeeld gratis inschrijven bij Global Gest Market waar je iedere dag verschillende enquêtes in kunt vullen. Het bedrijf werkt samen met een van de belangrijkste en grootste marktonderzoekbureaus van de wereld en zij kunnen jouw mening goed gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is je online profiel zo compleet mogelijk in te vullen. Op basis daarvan krijg je vragenlijsten toegestuurd die bij jou passen.

Teksten vertalen bij Fairlingo

Een van de bedrijven waar je terecht kunt om teksten te vertalen is online vertaalbureau genaamd Fairlingo. Via dit handige systeem werk je als vertaler in de cloud. Dit kun je dus gewoon vanuit huis doen, wanneer jij dat wilt! Hierbij krijg je direct te zien wat je kunt verdienen met een bepaalde tekst. Je krijgt al betaald vanaf 0,06 cent per woord. Het bijzondere van dit systeem is dat de opdrachtgever de vertaling live kan volgen via de cloud. Hierdoor weet de opdrachtgever zeker dat de tekst door een daadwerkelijk persoon geschreven wordt. Transparantie staat bij Fairlingo namelijk hoog in het vaandel, ook voor jou als vertaler. Van tevoren weet je precies wat je qua geld krijgt voor een tekst.

Websites testen vanuit huis

Een andere manier waarmee je aardig wat uren thuis kunt maken is door middel van het testen van websites. Via verschillende aanbieders kun je geld verdienen door websites te testen. Bedrijven kunnen daar terecht om hun website te laten controleren op bugs. Als tester kijk jij of alles werkt op de website: met behulp van een screenrecorder maak je een video-opname waarin je laat zien dat je de website aan het bekijken bent en waarin je vertelt wat er goed of fout aan de website is. De bedrijven bieden hiermee een dienst aan voor zowel mensen die iets bij willen verdienen als mensen die op een laagdrempelige manier hun website willen laten testen.

Telemarketing vanuit je eigen huis

Heb je ervaring in de telemarketing? Dan is een thuiswerkbaan bij Inter Telemarketing ideaal voor jou! Hier kun je minimaal 10 uur per week (meer als jou dat uitkomt) terecht voor telemarketing en verkoop via de telefoon. Je kunt binnen de beltijden je eigen uren bepalen. In deze uren benader je mogelijke particuliere en zakelijke klanten via de telefoon met als grootste doel het maken van een afspraak en/of leads. Van Inter Telemarketing krijg je nodige software opgestuurd die je op je laptop moet installeren. Verder moet je het leuk vinden om met klanten te praten en een goede beheersing hebben van de Nederlandse taal. Ideaal wanneer je wat extra’s bij wilt verdienen maar geen tijd hebt voor een extra baan.

Thuis wat extra geld bijverdienen? Ga dan aan de slag als vertaler bij Fairlingo of geef je op als websitetester bij Webvink.

