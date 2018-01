Vrouw (28) krijgt 7 jaar celstraf voor doodslag vriend met hamer

Mishandeld

'Ze bracht hem in mei 2016 om het leven met een hamer', aldus de rechtbank . Volgens de rechtbank Oost-Brabant was van noodweer of psychische overmacht geen sprake. Wel houdt de rechtbank er rekening mee dat de vrouw over een langere periode door haar vriend mishandeld werd.

Steigerbouwhamer

Ze bracht haar vriend om het leven door hem in de slaapkamer 13 keer met een steigerbouwhamer op zijn hoofd, hals en borst te slaan. Op grond van de bekennende verklaringen van de vrouw, sporenonderzoek en NFI-bevindingen komt de rechtbank tot een bewezenverklaring voor doodslag.

Lagere straf vanwege mishandelingen

Bij het bepalen van de straf weegt mee dat de vrouw het leven heeft beëindigd van haar 28-jarige partner en hiermee hun 3 kinderen hun vader heeft ontnomen. Ook heeft ze de nabestaanden van de man veel leed berokkend. De vrouw heeft geen inzicht gegeven in de exacte reden waarom zij tot haar daad is gekomen. De rechtbank oordeelt echter dat uit de geschetste omstandigheden kan worden afgeleid dat daarbij gevoelens van angst, vernedering en woede een grote rol hebben gespeeld.

Strafmatigend

Deze gevoelens zijn veroorzaakt door het langdurig agressieve gedrag van de man. Hoewel dit op geen enkele manier rechtvaardigt dat ze hem om het leven heeft gebracht, houdt de rechtbank daar in strafmatigende zin wel rekening mee. Ook speelt mee dat ze in detentie slechts in beperkte mate haar moederrol kan vervullen voor haar 3 zeer jonge kinderen. Dit alles maakt dat de rechtbank een celstraf van 7 jaar op zijn plaats vindt.

Daarbij merkt de rechtbank op dat de vrouw in afwachting van de behandeling van de strafzaak geschorst was uit de voorlopige hechtenis. Nu de vrouw al lange tijd op vrije voeten is en gezien de zorg die zij draagt voor haar drie jonge kinderen, oordeelt de rechtbank dat de voorlopige hechtenis van de vrouw geschorst blijft. Dat betekent dat ze totdat het gerechtshof daarover een beslissing neemt, een eventueel hoger beroep in vrijheid mag afwachten.

