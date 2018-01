Gewonde in woning Zeist, politie gaat uit van misdrijf

Maandag is in een woning aan de Laan van Vollenhove in Zeist een gewonde man gevonden. 'De man is naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie maandagmiddag.

Misdrijf

'De politie gaat uit van een misdrijf. De ruiten van de woning zijn ingeslagen en ook binnen is schade aangericht. Onderzoek moet duidelijk maken wat zich in de woning heeft afgespeeld', aldus de politie.

Informatie melden

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online.