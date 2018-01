Kijken, kijken niet kopen, Kijkshop vraagt faillissement aan

Dat betekent dat morgen zo'n 400 medewerkers geen baan meer hebben, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Het gaat in totaal om zo'n 70 winkels. In maart vorig jaar sloot de Kijkshop al een kwart van de filialen. Het is volgens een woordvoerder van het Zweedse bedrijf nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is.

