Auto Pim Fortuyn te koop aangeboden

Het gaat om de luxe Daimler van de vermoorde politicus uit Rotterdam heeft er tot zijn moord, op 6 mei 2002, in gereden. Voormalig chauffeur Hans Smolders hoopt dat de voor hem dierbare auto terechtkomt bij iemand die nog 'begaan is met Pim'.

Fortuyn kocht de auto nieuw in 1998. Dealer Douwe Leitner heeft de auto te koop staan voor een bedrag van € 19.500. Leitner zegt tegenover de Telegraaf dat alle oude details nog aanwezig zijn. Zo hangt de vlag met daarop het familiewapen van de familie Fortuyn er nog aan. Deze zou Fortuyn op zijn auto gaan voeren wanneer hij minister-president zou worden. Ook is de aankoopnota van de auto is aanwezig en is op het navigatiesysteem Fortuyn laatste rit naar Hilversum nog te lezen. Daarnaast zijn er vele foto's bij de papieren die Fortuyn had verzameld. Zelfs een foto gemaakt door uw redacteur die hier als openingsfoto wordt getoond had Fortuyn bij de stukken gedaan.

Volgens Leitner is de auto zeker niet te duur. ”Het is een stukje Nederlandse historie dat je hier hebt staan”, aldus Leitner.

