Australische onderscheiding voor het opsporen van pedofiel

De vier Nederlandse politiemedewerkers die er met een internationaal opsporingsteam voor zorgden dat de pedofiel kon worden opgepakt, kregen uit naam van de Australische korpschef Andrew Colvin de Foundation Day Honours. Het is de eerste keer dat Nederlandse politiemedewerkers deze onderscheiding krijgen.

‘Buitengewone toewijding’

De rechercheurs ontvingen deze politie-onderscheiding voor hun ‘buitengewone toewijding’ bij het opsporen van de Australische pedofiel en kindermoordenaar in de Filipijnen.Scully en een Filipijnse vrouw misbruikten en verkrachtten minstens acht kinderen, het jongste slachtoffer was 18 maanden oud.

Beelden te koop aangeboden

Het misbruik van de kinderen werd gefilmd en de beelden werden te koop aangeboden op zeer moeilijk te traceren websites. Een slachtoffertje overleefde de martelingen mogelijk niet en werd begraven onder een vloer van het appartement van Scully. De exacte doodsoorzaak kon nooit worden vastgesteld.

Nederlandse taal bleek Australisch

De Nederlandse politie raakte bij het onderzoek betrokken doordat in een fragment van een paar seconden in een filmpje Nederlands leek te worden gesproken. Dit bleek uiteindelijk Australisch, maar toen dat duidelijk werd, hadden de Nederlandse rechercheurs al zo veel kennis opgebouwd dat ze bij het onderzoek betrokken bleven tot de arrestatie van Scully in 2015.

‘Bijzonder onderzoek’

Een van de betrokken rechercheurs, Farid el Hamouti, vond het in meerdere opzichten een bijzonder onderzoek. ‘De misdaden waren natuurlijk zeer, zeer ernstig. Ik denk dat mede daarom de internationale barrières in dit onderzoek helemaal wegvielen. Iedereen wilde hetzelfde: de verantwoordelijken zo snel mogelijk achter de tralies krijgen. De samenwerking ging dan ook ontzettend soepel.’

‘Naald in een hooiberg’

El Hamouti: ‘Het leek zoeken naar een naald in een hooiberg, want hij had zich digitaal ontzettend goed verstopt en ook in de filmbeelden erg zijn best gedaan om niets herkenbaars achter te laten, maar we vonden toch steeds hele kleine nieuwe puzzelstukjes, die samen uiteindelijk naar de verdachte leidden.’

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+