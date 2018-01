Agressieve man klimt in kerktoren in Breda

De politie kreeg rond 15.20 uur een melding van een indringer in de kerk. Vanwege werkzaamheden was de deur van het gebouw en de deur richting de toren geopend. Een van de werklieden attendeerde de beheerder erop dat er een onbekende man richting de toren was gegaan. Toen de beheerder de indringer hierop aansprak, kreeg hij een trap in het gezicht.

Aanhouding

Toen een agent kort na de melding bij de kerk was, liep de indringer naar buiten. De beheerder raakte door de trap lichtgewond en deed aangifte. De agent hield de 28-jarige verdachte aan. De man zit vast voor verder onderzoek. Omdat de man verward leek, is ook de hulpverlening ingeschakeld.

