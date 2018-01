Ochtendspits druk door reeks ongevallen

Het verkeer krijgt tijdens de ochtendspits van dinsdag te maken met erg veel vertraging. In de loop van de ochtend zijn er veel ongelukken gebeurd waardoor de files ineens snel opliepen, zo meldt de VID.

De grootste problemen zijn er op de A2 naar Eindhoven

Op de A2 naar Eindhoven bij Sint Michielsgestel zijn momenteel nog 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De politie doet er onderzoek. De hele ring van Den Bosch staat hierdoor muurvast. Files ontstaan er ook op de A59 vanuit Zonzeel bij knooppunt Empel en vanuit Oss bij knooppunt Hintham. Ook kom je al in de file op de A2 vanuit Utrecht bij Zaltbommel door dit ongeluk. De file op de A2 is opgelopen tot ongeveer 20 kilometer. In totaal staat er rondom Den Bosch 41 kilometer file.

Dan gebeurde er ook een ongeval op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Daar liep de file op tot ongeveer 9 kilometer.

Tijdens de tweede helft van de ochtendspits gebeurde er ook een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam voor het knooppunt Holendrecht. Daar liep de file op tot ongeveer 20 kilometer, maar is inmiddels afgezakt naar 2 kilometer.

