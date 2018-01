Politie valt woning binnen in Vlaardingen

Maandagavond heeft het Team Parate Eenheid (TPE) van de politie een inval gedaan in een woning aan de Gedempte Biersloot in Vlaardingen.

Agenten hielden de woning in de gaten tot het gespecialiseerde team was gearriveerd. De Parate Eenheid ging vervolgens samen met 2 hondengeleiders, die over een taser beschikken, de woning binnen. Volgens de politie ging het om een aanhouding van een persoon in verwarde toestand. De man is na de aanhouding overgebracht naar het politiebureau. Hij zou ook agenten hebben bedreigd met een groot mes.



