Brand verwoest populair Katwijks strandpaviljoen Paal14

In Katwijk is vannacht een populaire strandtent volledig door brand verwoest.

Door het houten geraamte kon het vuur razendsnel om zich heen slaan. Niemand raakte gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de strandtent totaal in de as werd gelegd. Het Katwijkse strandpaviljoen, Paal 14, werd afgelopen zomer nog uitgeroepen tot beste nieuwkomer van Nederland.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+