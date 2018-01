20.000 euro voor gouden tip autobranden Culemborg

De tientallen autobranden in Culemborg van de afgelopen periode hebben een grote impact op de stad. Daarom stellen de politie, het OM en de gemeente alles in het werk om de daders van brandstichtingen op te pakken. Vanavond komen de autobranden in de uitzending van Opsporing Verzocht. Er wordt dan een beloning van 20.000 euro uitgeloofd.

De branden hebben niet alleen impact slachtoffers, maar ook op de directe omgeving. “De autobranden hebben een grote maatschappelijke impact”, aldus burgemeester Gerdo van Grootheest. “Een autobrand kan gevaarlijk zijn voor de omgeving en mensen kunnen zich onveilig voelen in hun eigen buurt.” Daarom werken de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente nauw samen en heeft de aanpak van autobranden hoge prioriteit. “Ik vind het heel belangrijk om mensen ervan te verzekeren dat we achter de schermen, met politie en Openbaar Ministerie, met man en macht bezig zijn om die autobranden te stoppen.”

“Het is bij autobranden heel lastig om bewijs te vinden tegen daders. Daarom is het ook zo belangrijk dat getuigen zich melden en ons helpen bij het onderzoek,” vult teamchef Erik Bomhof van de politie aan. “We weten eigenlijk zeker dat er mensen zijn die informatie hebben over de daders, maar dat niet aan ons willen of durven te vertellen. We willen die mensen nu overtuigen om toch naar ons toe te komen.”

'Anoniem bellen'

Eind vorig jaar werd er al een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen die informatie hebben over de daders van de autobranden. Mensen die dat nummer bellen, worden in contact gebracht met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Dat team zorgt ervoor dat de identiteit van getuigen wordt afgeschermd. Vanaf vandaag wordt er een nieuw middel ingezet. “Wij loven een beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van een dader of daders van de brandstichtingen,” legt officier van justitie Van Zwol uit. “Dat doen we omdat de autobranden gevaarlijk zijn voor de omgeving en een grote impact op autobezitters en buurtbewoners hebben.”

Groot bedrag

Het grootste deel van de beloning wordt betaald door de gemeente Culemborg. “Het is belangrijk dat we de daders echt pakken, en hoe hoger de beloning hoe groter de kans dat we iemand over de streep trekken om toch iets te vertellen tegen de politie,” verklaart burgemeester Van Grootheest de bijdrage van de gemeente. Ook mensen die via de TCI bellen, waarmee hun identiteit dus afgeschermd wordt, kunnen in aanmerking komen voor de beloning.

In gesprek

Het is ook mogelijk om op 26 januari met de politie in gesprek te gaan in Culemborg over de autobranden. Er staat die dag een vrachtwagen van de politie met mobiel kantoor op de Markt in Culemborg van 15.00 tot 20.00 uur. In dit Mobile Media Lab kunnen mensen in gesprek gaan met agenten over de autobranden in Culemborg. De agenten kunnen uitleg geven over de mogelijkheden om anoniem te getuigen, meer informatie over de beloning geven of uitleggen wat inwoners van Culemborg zelf kunnen doen om autobranden te voorkomen.

