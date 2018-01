Hof: NAM moet woningeigenaren Groningen schadeloos stellen

Ook in hoger beroep moet NAM waardevermindering huizen Groningen vergoeden. Dat heeft vandaag het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep bepaald.

Volgens het vonnis van de rechtbank is abstracte begroting van schade vanwege de waardevermindering door de gaswinning mogelijk. Dat betekent dat woningeigenaren ook aanspraak kunnen maken op vergoeding van deze waardeverminderingsschade als zij hun woningen (nog) niet hebben verkocht en als nog geen sprake is van fysieke schade aan die woningen.

Net als de rechtbank vindt het hof dat abstracte begroting mogelijk is van de schade door waardevermindering van een woning. Ook volgens het hof kunnen woningeigenaren die hun woning (nog) niet hebben verkocht dus aanspraak maken op vergoeding van schade door waardevermindering vanwege de gaswinning.

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat stichting WAG geen collectieve actie kan instellen. De statuten van stichting WAG bieden daarvoor onvoldoende ruimte. Wel kan stichting WAG volgens het hof in deze procedure optreden als lasthebber/gevolmachtigde van de deelnemers, die zij ten tijde van het vonnisvan de rechtbank had. Voor zover stichting WAG in deze procedure als lasthebber/gevolmachtigde van deze deelnemers is opgetreden, zijn haar vorderingen toewijsbaar.

