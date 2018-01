Twee gewonden bij kop staart botsing in Gieten

Het betrof een klassieke kop staart botsing. In de ochtendspits is het altijd zeer druk op de N34 richting rotonde Gieten. Een traumahelikopter is op de plek van het ongeluk aangekomen. Een rijstrook is afgesloten voor verkeer. Rond half elf was de N34 weer vrijgegeven voor het verkeer.

