Inzet lokfiets ook in woonwijk toegestaan

Het plaatsen van een lokfiets door de politie is niet ongeoorloofd alleen maar omdat het aantreffen van zo’n fiets een verdachte op het idee brengt deze te stelen. Dat oordeelt de Hoge Raad dinsdag in een zaak waarin het OM door het gerechtshof in Den Bosch niet ontvankelijk is verklaard in de vervolging vanwege het plaatsen van een lokfiets in een woonwijk. De zaak moet opnieuw worden behandeld.

In deze zaak werd door de politie op 30 januari 2015 een lokfiets met gps-tracker geplaatst in een woonwijk in Den Bosch. Deze fiets werd een dag later door verdachte gestolen.

Het gerechtshof in Den Bosch verklaarde het OM niet ontvankelijk in de vervolging. Het hof stelde vast dat de politie een in goede staat verkerende fiets had neergezet in een woonwijk bij een speelveldje waar doorgaans geen fietsen staan. Verdachte zag daar, naar eigen zeggen, ineens een mooie fiets staan waarna hij die fiets heeft meegenomen terwijl hij niet tevoren van plan was om die dag een fiets te stelen. Het opzet van de verdachte de fiets te stelen is, naar het oordeel van het hof, gecreëerd door het plaatsen van de lokfiets door de politie.

Het OM was het met de uitspraak van het hof niet eens en stelde cassatie in.

De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof dat het opzet van de verdachte om de fiets te stelen is gecreëerd door de gebruikte opsporingsmethode door de politie, niet begrijpelijk. De enkele omstandigheid dat het aantreffen van de lokfiets de verdachte op het idee heeft gebracht deze te stelen, maakt het plaatsen van die fiets door de politie om personen die zich schuldig maken aan fietsendiefstal te kunnen betrappen, niet ongeoorloofd.

De Hoge Raad wijst de zaak terug naar het gerechtshof in Den Bosch.

----------------------------------------------------------------------------------

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)