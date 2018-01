Koninklijke Nederlandse Munt maakt nu ook Belgische euromunten

“De KNM slaat al circulatiemunten , oftewel officiële betaalmunten, voor 60 centrale banken, waaronder Nederland en Luxemburg”, zegt Vincent Van Hecke, CEO van KNM. “Wereldwijd zijn we één van de marktleiders als we ons baseren op het aantal landen waarvoor we gewerkt hebben. Binnen de eurozone zijn we zelfs de nummer één. We hebben gewerkt voor alle centrale banken zonder nationaal munthuis in de eurozone, behalve voor Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra.”

Herdenkingsmunten

Voor 2018 wordt een productie van ongeveer 73 miljoen circulatie munten verwacht. Naast het slaan en vernietigen van de Belgische circulatiemunten, houdt de toewijzing aan de KNM voor de komende vier jaar ook het slaan, distribueren en de verkoop van de speciale Belgische herdenkingsmunten in.

De aanbesteding en toewijzing van de opdracht aan de KNM, volgt op de sluiting van de eigen productie van de Koninklijke Munt van België. De Koninklijke Munt van België blijft als dienst van de FOD Financiën wel verantwoordelijk voor de inkoop van euro- en 2-euroherdenkingsmunten, de kwaliteitscontrole, en het ontwerp van de circulatie-, herdenkings- en verzamelmunten en medailles. Bovendien blijft de Koninklijke Munt van België de internationale vertegenwoordiging van België op zich nemen. De 2-euro herdenkings- en verzamelmunten zijn in de toekomst online of via de munthandel verkrijgbaar.

Van Hecke is dan ook enthousiast over de nieuwe toewijzing: “Het zou toch jammer zijn als ons bedrijf de circulatiemunten voor zestig landen mag maken, maar niet voor het eigen buurland. Zeker gezien het Belgische Groep Heylen eigenaar is van de KNM. Maar met een aanbesteding met vier kandidaten weet je het nooit. We zijn daarom verheugd en vereerd met deze opdracht.”

