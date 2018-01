Vier verdachten van woningoverval aangehouden

Nog geen vier weken na een brute woningoverval in Rotterdam Ommoord haalde de politie maandagochtend 22 januari vier verdachten uit hun bed. Een 74-jarige dame werd eind december vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. Ze is enorm opgelucht dat deze mannen gepakt zijn, maar het zorgde ook voor extra verdriet toen bleek dat een vriend uit de buurt ook als verdachte werd aangehouden.

Vrijdagavond 29 december stormde een gemaskerde man met een vuurwapen de woning binnen aan de Dawesweg in Rotterdam-Ommoord. In de woning was naast de 74-jarige bewoonster ook de 51-jarige buurtbewoner aanwezig. De overvaller bond beide slachtoffers vast en hield ze onder schot. De vrouw moest persoonlijke spullen afgeven, waaronder haar pincode, telefoons en sieraden. De man werd ogenschijnlijk hard geschopt en geslagen.

Rechercheurs waren er enorm op gebrand om de overvaller te vinden. “Daders van dit soort laffe misdrijven, willen wij heel graag zo snel mogelijk van straat halen. Zij mogen hun straf niet ontlopen”, aldus de behandeld rechercheur van het Regionaal Team Overvallen. “Het onderzoek leverde al snel verontrustende informatie op. De verdachten leken uit de vertrouwde omgeving van het slachtoffer te komen. En dan raakt het je al helemaal.”

Arrestaties

Niet alleen kwam het rechercheteam de 21-jarige verdachte van de overval zelf op het spoor. Hij bleek tijdens de overval in contact te staan met een 22-jarige man uit Vlaardingen. Deze man pinde, terwijl de overval nog aan de gang was, al geld van de rekening van het slachtoffer. “We vielen van onze stoel toen hij de zoon bleek te zijn van de buurtbewoner. Hij deed zich eerst als slachtoffer voor, maar de 51-jarige man is nu aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval.” Naast deze drie verdachten hield de politie ook een 31-jarige man uit Lelystad aan.

Het onderzoek gaat verder. “De vier verdachten zitten nu vast en de komende dagen gaan we regelmatig met hen in verhoor. We verdenken hen overigens niet alleen van betrokkenheid bij de overval. Ook denken we dat ze eerder al geld hebben gestolen van haar rekening.”

----------------------------------------------------------------------------------

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)