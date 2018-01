Appingedam en Delfzijl nemen besluit over de realisatie van een nieuw te bouwen campus

De colleges van de gemeenten Appingedam en Delfzijl stellen de beide gemeenteraden voor om in te stemmen met het realiseren van een nieuw te bouwen campus. De bouw van de campus voorziet in nieuwe, aardbevingsbestendige en bijna-energie-neutrale huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Het wordt een unieke combinatie van leren en werken in deze regio. Na instemming van de gemeenteraden wordt gezamenlijk gewerkt aan een programma dat de campus verbindt met het omliggende terrein, bedrijven, de stad Appingedam en het gehele stedelijk gebied.