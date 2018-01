OM eist zes jaar cel tegen fruithandelaar voor witwassen vijf miljoen euro

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn. De man wordt ervan verdacht vijf miljoen euro te hebben witgewassen tussen 2007 en 2012. “Dit onderzoek laat precies zien waar het bij ondermijning over gaat, het samenkomen van de onderwereld en de bovenwereld of beter gezegd nog: de verwevenheid tussen deze twee werelden”, aldus de officier van justitie.

n een bedrijfshal van de verdachte werd na een tip begin 2012 bijna 189 kilo cocaïne ontdekt. De pakketten met drugs zaten in containers met ananassen en hadden een straatwaarde van vele miljoenen. De eigenaar is na de vondst aangehouden. Er is geen bewijs dat de fruithandelaar bij de drugssmokkel zelf betrokken was; het onderzoek heeft zich gericht op witwassen van gelden waarvoor geen legale inkomstenbron is aangetroffen.

Volgens de officier van justitie heeft de man tussen januari 2007 en juni 2012 ruim 954.000 euro contant uitgegeven. “Ruim negen keer zoveel dan op basis van zijn legale inkomen mogelijk was.” Het geld is volgens de officier afkomstig uit een criminele geldbron. Uit het onderzoek is geen andere, legale inkomstenbron naar voren gekomen die de grote hoeveelheid contant geld kan verklaren.

De fruithandelaar heeft het geld onder meer witgewassen door auto’s en horloges te kopen. Auto’s werden contant betaald, waarbij het geld in witte plastic tassen zat in coupures van 20 of 50 euro. De verdachte kocht daarnaast voor minstens 73.800 euro aan sieraden, die contant werden afgerekend. Ook zijn met het geld facturen contant betaald en is een deel van het geld gestort bij de bank.

Het criminele geld werd ook vermengd met de legale winst van het bedrijf van de verdachte en er werd een fictieve omzet gecreëerd door facturen te vervalsen. Ook zijn er valse overeenkomsten opgesteld en zijn er geldleningen door verdachte aangegaan; allemaal met het doel om geld wit te kunnen wassen.

Naast het medeplegen van gewoonte-witwassen van vijf miljoen euro acht de officier valsheid in geschrifte, medeplegen van valsheid in geschrifte en verboden wapenbezit bewezen. Het wapen – een gaspistool en twee patronen – werd bij de verdachte thuis ontdekt tijdens een doorzoeking.

De officier acht een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van voorarrestpassend. “Verdachte heeft gedurende vele jaren criminele winsten witgewassen en daarbij puur en alleen uit eigen gewin gehandeld zonder oog te hebben voor de mogelijke gevolgen ervan. Hij heeft jarenlang zijn behoefte aan geldgewin laten prevaleren, daarvoor zijn bedrijf misbruikt en daarvoor wordt hij nu ter verantwoording geroepen.”

Donderdag en vrijdag krijgt deze zaak een vervolg voor de rechtbank in Zutphen, dan staat een tweede verdachte terecht. De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen doet op 26 februari uitspraak.