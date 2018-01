Politie rolt drugslab op in Milsbeek

De recherche heeft dinsdagmorgen een drugslab ontdekt in een pand in het Limburgse Milsbeek. Het drugslab wordt ontmanteld door het LFO en er zijn verdachten aangehouden.

In augustus trof de politie een flinke hoeveelheid chemicaliën in een pand in Nijmegen. Daar stonden ongeveer 50 jerrycans met een gevaarlijke vloeistof waarvan bekend is dat die ook gebruikt worden bij de vervaardiging van synthetische drugs. Er werden toen twee verdachten aangehouden. Een team van rechercheurs van de politie-eenheid Oost-Nederland hebben vanaf die tijd uitvoerig onderzoek gedaan om de betrokkenen te achterhalen en het netwerk in beeld te krijgen. Dat onderzoek heeft zijn vruchten afgeworpen.

Doorzoeking

Met de doorzoeking onder leiding van de rechter-commissaris in Milsbeek werd een ingericht drugslab aangetroffen en een verdachte aangehouden. Op zes andere locaties werden eveneens doorzoekingen gedaan, op zoek naar ondersteunend bewijs en relevante informatie. Op andere locaties werden drie andere verdachten aangehouden. Deze mannelijke verdachten zijn respectievelijk; 47, 32, 45 en 54 jaar oud. Zij zijn afkomstig uit Milsbeek, Nijmegen, Malden en Lent. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen van synthetische drugs.

