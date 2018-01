Levenslange gevangenisstraf voor liquidatie in Brunssum

De rechtbank Limburg heeft Xionel B. (40 jaar), Sergio K. (27 jaar) en Jurandy T. (33 jaar) uit Brunssum dinsdag tot lange gevangenisstraffen veroordeeld voor de liquidatie Sven Prins op 25 september 2015 in Brunssum. Xionel B. en Sergio K. hebben 30 jaar cel opgelegd gekregen en Jurandy T. is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Politie-informant

Tijdens het opsporingsonderzoek is een politie-informant ingezet, die zich voordeed als grote crimineel. Xionel B. en Jurandy T. hebben tegenover de informant bekend dat ze deze liquidatie hebben gepleegd. Op de zitting vertelden zij dat dit “allemaal bluf” was en dat de politie-informant een verhaal bij elkaar verzonnen heeft. Dat gelooft de rechtbank niet. De verdachten hebben details over de aanslag verteld, die zij niet op een andere manier konden weten, zoals het type wapens en munitie dat gebruikt is. Dat wat zij aan de politie-informant hebben verteld, vindt ook steun in ander bewijsmateriaal.

Vuurwapens

De verdachten hebben ook verschillende vuurwapens verkocht aan de politie-informant. In een periode van 3 maanden verkochten zij in totaal 2 pistolen, een automatisch vuurwapen, een pistoolmitrailleur, een handgranaat, munitie en 2 politie-uniformen aan de politie-informant.

Straffen

De officier van justitie had tegen alle 3 de verdachten een gevangenisstraf van 25 jaar geëist. De rechtbank komt tot hogere straffen. De rechtbank vindt in de eis van de officier van justitie onvoldoende tot uitdrukking komen de ernst van de poging moord op het slachtoffer, dat de aanslag heeft overleefd. Dit slachtoffer heeft weliswaar geen lichamelijk letsel overgehouden aan de aanslag, maar is voor de rest van zijn leven getraumatiseerd. Bovendien legt de verkoop van de zware en gevaarlijke vuurwapens ook gewicht in de schaal.

Daarnaast zijn 2 van de 3 verdachten eerder veroordeeld tot gevangenisstraffen voor geweld tegen personen. Ook zijn 2 verdachten eerder veroordeeld voor het bezit van vuurwapens. Eén van de verdachten liep nog in een proeftijd.

Levenslange gevangenisstraf

Jurandy T. krijgt een levenslange gevangenisstraf. Hij heeft eerder 10 jaar gevangenisstraf gekregen op Curaçao voor geweld tegen personen. Naar eigen zeggen heeft hij daar eerder een moord gepleegd. De rechtbank maakt zich ernstig zorgen dat hij opnieuw dergelijke strafbare feiten zal plegen. Daarbij heeft de rechtbank ook gelet op de uitlatingen die hij tegenover de politie-informant heeft gedaan over mensen die hem iets “flikken”; die schiet hij neer. Hij presenteert zichzelf als een “echte killer”. Het gemak waarmee hij kennelijk overgaat tot schieten is schrikbarend. Hij is er trots op dat hij Sven Prins op deze manier heeft vermoord. Xionel B. en Sergio K. worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar.

Schadevergoedingen

De verdachten moeten aan het 21-jarige slachtoffer de ziekenhuis- en reiskosten betalen en daarnaast smartengeld van 5.000 euro. Aan de nabestaanden van Sven Prins moeten zij een schadevergoeding betalen, die bestaat uit reiskosten en de kosten in verband met de uitvaart. De nabestaanden hadden ook vergoeding gevraagd van zogenaamde affectieschade; immateriële schade die zij hebben opgelopen omdat hun zoon en broer is doodgeschoten. Dat is (nog) geen schade die volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komt. Er is een wetsvoorstel ingediend om dat te veranderen. De Eerste Kamer moet daarover nog beslissen. De rechtbank kan daar niet op vooruitlopen.

