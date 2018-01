OM legt poging moord ten laste na brandstichtingen Almelo

Het Openbaar Ministerie gaat de aanklacht tegen drie verdachten, die vorig jaar betrokken zouden zijn bij de brandstichtingen in woningen aan de Palestrinastraat en de Bongerd in Almelo, wijzigen in poging moord. Dit heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.

'Gerichte aanslag'

De drie verdachten blijven in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak in voorlopige hechtenis zitten. Dit heeft de rechtbank in Almelo dinsdag besloten tijdens een pro forma zitting. Het OM zal bij de inhoudelijke behandeling met een gewijzigde tenlastelegging komen. Het OM beschouwt de brandstichtingen als een gerichte aanslag, en daarom als een poging moord, aldus de officier van justitie vandaag op zitting.

Verdachten

Een 23-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van betrokkenheid bij beide branden. Bij de brandstichting aan de Bongerd op 2 juni zou ook een 23-jarige man uit Nunspeet betrokken zijn. Voor de brandstichting aan de Palestrinastraat op 11 november is een 18-jarige man uit Heerde als mededader aangehouden.

Beide woningen volledig uitgebrand

De woning aan de Bongerd werd door de brand volledig verwoest en de bewoonster moest door de brandweer met een hoogwerker in veiligheid worden gebracht. Ook de woning aan de Palestrinalaan brandde volledig uit. De bewoonster lag boven te slapen, maar kon zichzelf in veiligheid brengen.

Opsporingsonderzoek

Gezien de werkwijze en de omstandigheden rond de brandstichting, in combinatie met de resultaten van het opsporingsonderzoek, beschouwt het OM beide brandstichtingen als een gerichte aanslag op de bewoonsters van de panden. Bij de inhoudelijke behandeling zal de tenlastelegging hierop worden aangepast. Dit betekent dat aan de verdachten niet langer brandstichting, maar poging moord ten laste zal worden gelegd. Over drie maanden is er weer een pro forma zitting.

