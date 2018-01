Duitsland levert verdachte betrokkenheid dood Winterswijker over aan Nederland

Duitsland heeft dinsdag de 36-jarige man, die in november vorig jaar werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een man uit Winterswijk, overgeleverd aan Nederland. 'De Duitse verdachte werd in november aangehouden bij de Duitse grensovergang Kiefersfelden', zo meldt de politie dinsdag.

Betrokkenheid dood

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige man uit Winterswijk. Op zondag 29 oktober werd het slachtoffer op straat in Winterswijk mishandeld. Getuigen zagen hoe iemand uit een auto stapte en het slachtoffer met een voorwerp op zijn hoofd sloeg. De zwaargewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht, daar overleed hij de volgende dag.

Verhoren

De auto die betrokken was bij de aanrijding is nog niet teruggevonden, de politie is hier nog steeds naar op zoek. De politie doet nu verder onderzoek naar de verdachte en zal hem horen over zijn mogelijke betrokkenheid.

