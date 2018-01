Celstraffen geëist voor smokkel van Syrische vluchtelingen

Kmar

Het strafrechtelijk onderzoek, dat is uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, bracht in 2014 en 2015 aan het licht dat op grote schaal Syrische vluchtelingen via Italië, Hongarije en Oostenrijk werden gesmokkeld. De smokkelorganisatie bestond uit ronselaars, die in verschillende landen vluchtelingen wierven en chauffeurs regelden, geldkoeriers, underground bankiers en vervalsers van officiële documenten.

Afgeluisterde telefoongesprekken

Na zijn aanhouding bekende de hoofdverdachte, een 37-jarige man uit Eindhoven, zijn betrokkenheid bij de mensensmokkel. Hij zag zichzelf als een helper in 150-200 smokkelzaken. Tegelijkertijd profiteerde hij van het geld dat de migranten moesten betalen. Afgeluisterde telefoongesprekken lieten aan duidelijkheid niets te wensen over als het om de rol van de verdachten gaat.

Ronselen

De medeverdachten uit Eindhoven (29 jaar), Putten (38 jaar) en de omgeving van Düsseldorf (41 jaar) moesten zoveel mogelijk vluchtelingen aanspreken bij vluchtelingencentra en treinstations en hen ronselen voor de verdere reis in gehuurde personenauto’s en bestelbusjes. De vluchtelingen betaalden honderden euro’s voor de smokkelreis door West-Europa.

Hebzucht

De officier van justitie schetste de rechtbank een criminele organisatie, die zich richtte op mensensmokkel en het witwassen van misdaadgeld. Het doel van de organisatie was zoveel mogelijk geld te verdienen. In het smokkelseizoen van 2014 zou de hoofdverdachte 100.000 euro hebben verdiend. Pijnlijk eerlijk vertelde de man op de terechtzitting dat hij door hebzucht werd gedreven. De rechtbank doet op 20 februari uitspraak.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+