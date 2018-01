Doden woning zijn vrouw (25) uit Velserbroek en man (41) uit Tilburg

In Velserbroek is de politie dinsdagavond een onderzoek gestart na de vondst van twee overleden personen in een woning. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Onderzoek

In een woning aan de A. le Notrelaan in Velserbroek werden rond 20.10 uur dinsdagavond twee doden aangetroffen. De politie heeft rond de woning een afzetting gemaakt en is een uitgebreid onderzoek gestart.

Traumahelikopter

Om 20.13 uur werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen om naar de woning te komen. Wat er zich precies heeft afgepeeld is nog onduidelijk. Buurtbewoners zouden schoten hebben gehoord.

Update woensdag 24-01-18

Woensdagmiddag heeft de politie bekendgemaakt dat de de twee doden in de woning een 25-jarige vrouw uit Velserbroek en een 41-jarige man uit Tilburg betreffen. 'Er zijn aanwijzingen dat de vrouw door de man door (vuurwapen)geweld om het leven zou zijn gebracht en dat hij daarna de hand aan zichzelf zou hebben geslagen. Dit zal door de politie worden onderzocht. Het incident ligt in de relationele sfeer', zo laat de politie woensdagmiddag weten.

Eerdere melding

Eerder op de avond kreeg de politie een melding dat er mogelijk ruzie was in de woning. Agenten troffen toen niks aan en zijn toen ook niet in de woning geweest. Na een tweede melding later op de avond zijn de agenten wel de woning binnen gegaan. De politie doet verder onderzoek.

