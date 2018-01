Koning opent circulaire isolatiefabriek EverUse in Sneek

Isolatiematten uit gebruikt materiaal

EverUse maakt isolatiematten van papierafval, waarbij alle materialen vervolgens weer worden hergebruikt. Door geen nieuwe grondstoffen te gebruiken, wordt ook geen nieuw afval gecreëerd en zegt het bedrijf volledig duurzaam te kunnen produceren.

Schoon productieproces

Na de opening kreeg de koning een rondleiding door de fabriek met uitleg over het schone productieproces, waarvoor EverUse het Cradle to Cradle certificaat heeft ontvangen. De isolatiematten zijn volgens het bedrijf gezond voor de gebruiker, hebben een lagere CO2 impact dan andere materialen en zijn geluidsabsorberend. Dit komt door het gebruik van cellulose, dat voorkomt in natuurlijke vezels zoals hout.

Ambitie: afval-loos

De fabriek van EverUse is zo ontworpen dat oude matten worden teruggenomen en hergebruikt, zodat er niks meer wordt weggegooid. EverUse heeft als ambitie een afval-loos en circulair Nederland. In 2018 wil het bedrijf naast de fabriek in Sneek nog twee fabrieken in Nederland openen.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+