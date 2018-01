Politie houdt verdachte aan na schietincident Zwolle

Na een schietincident dinsdagnacht aan de Biezenknoppen in de wijk Stadshagen in Zwolle heeft de politie een verdachte aangehouden.

Buurtbewoners hoorden in de nacht van dinsdag op woensdag 24 januari omstreeks 02.50 uur knallen en waarschuwden de politie. Die trof bij een geparkeerde auto sporen aan die erop duidden dat er kennelijk met een vuurwapen was geschoten. Bij twee andere geparkeerde auto’s werden inslagen aangetroffen.

Verdachte in beeld

Op basis van eerste onderzoek kwam de 27-jarige Zwollenaar als verdachte in beeld. De man werd in de loop van de ochtend elders in de wijk aangetroffen en aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen in de zaak niet uit. De politie heeft de getroffen auto’s veiliggesteld voor sporenonderzoek.

Getuigen gezocht

De politie is op dit moment nog volop bezig met het onderzoek naar wat er precies gebeurd is. In verband daarmee doet de politie een oproep aan getuigen die in de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 januari iets hebben gezien of gehoord van wat er op de Biezenknoppen is gebeurd. Getuigen die meer informatie hebben kunnen bellen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

