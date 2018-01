Warmste 24 januari sinds start metingen

Sinds de start van de metingen in 1901 is het in De Bilt op 24 januari nog nooit zo zacht geweest als vandaag. Dit meldt weerplaza.nl woensdag.

Weerplaza verwacht vandaag temperaturen die normaal zijn voor april.

Iets voor 07.00 uur werd vanochtend het record uit 1960 verbroken. In 1969 werd op 24 januari 12,1 graden gemeten. De meteorologen verwachten vandaag temperaturen van 13 of 14 graden. Dat zijn temperaturen die normaal zijn voor half april.

Ook op vier andere meetpunten werd, waaronder Schiphol, werd het dagrecord vroeg in de ochtend verbroken. Het is het eerste dagrecord dat in 2018 sneuvelt. De hoge temperaturen zijn dit keer mogelijk doordat mogelijk doordat een stevige zuidwestenwind extreem zachte lucht ons land binnen blaast.

In de winter gaat zacht weer zelden of nooit gepaard met zonnig weer en dat geldt ook voor vandaag. Het is overal vrijwel volledig bewolkt en het gaat vanuit het westen stevig regenen. De wind is overdag krachtig en 's avonds aan zee zelfs stormachtg. De komende dagen is het minder zacht.

