Ziekenhuizen verkopen energiedranken, ondanks alarm kinderartsen

Kinderartsen sloegen afgelopen week alarm omdat veel jongeren kampen met serieuze gezondheidsproblemen door het drinken van deze omstreden drankjes. Diezelfde jongeren worden na een ziekenhuisbezoek bij de uitgang van veel ziekenhuizen met een frisdrankautomaat verleid een energiedrankje te kopen. Dat kan natuurlijk niet. De lijst van de door kinderartsen genoemde mogelijke schadelijke effecten bij de consumptie van deze drankjes is indrukwekkend: van slaapproblemen en hartritmestoornissen tot nierfalen of zelfs erger. Om die reden roepen de kinderartsen terecht op om te stoppen met de verkoop aan jongeren. foodwatch: “Terwijl kinderartsen alarm slaan over de energiedranken, wordt er 20 meter verderop in veel ziekenhuizen geld verdiend aan de verkoop ervan aan jongeren. De managers van ziekenhuizen zouden toch moeten inzien hoe krom dat is. Ziekenhuizen horen juist het goede voorbeeld te geven en deze dranken uit hun automaten, winkeltjes en ziekenhuisrestaurants te halen.”

Kinderartsen slaan alarm

Vorige week sloegen kinderartsen alarm over de consumptie van energiedranken onder jongeren en de effecten die zij daarvan dagelijks zien. Zij bepleiten een leeftijdsgrens. Uit hun factsheet over energiedranken blijkt duidelijk waarom:

* Energiedranken bevatten een hoge dosis cafeïne; dit kan leiden tot bijwerkingen zoals angststoornissen, gejaagdheid, hartritmestoornissen en slaapproblemen. Een dagelijkse hoge inname van energiedranken kan leiden tot verschillende lichamelijke klachten, orgaanschade en mogelijk tot de dood.

* Energiedranken bevatten nog andere ingrediënten waarvan de veiligheid voor kinderen en jongeren niet (goed) onderzocht is.

* Energiedranken bevatten veel suiker; een hoge inname van suiker leidt tot overgewicht.

* Energiedranken mogen niet gecombineerd worden met alcohol, dit leidt tot een hogere alcoholspiegel in het bloed.

Ook het Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sprak eerder haar bezorgdheid uit over de gezondheidseffecten van energiedranken onder jongeren en opperde maatregelen.

In de politiek leidde de oproep van de kinderartsen vorige week tot Kamervragen en een toezegging van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid om nader onderzoek te doen. Foodwatch is skeptisch over dergelijk onderzoek dat er vooral toe leidt dat er voorlopig gedurende het onderzoek vanuit Den Haag geen maatregelen verwacht hoeven worden.

Eerder verzoek foodwatch aan ziekenhuizen genegeerd; tijd voor actie

Het was niet de eerste keer dat kinderartsen de noodklok luidden over de gevolgen voor de gezondheid van de omstreden energiedrankjes. Al in 2014 waarschuwden de kinderartsen. Dit werd nog eens herhaald in 2016. Destijds zei Michel van Vliet van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) over de verkooppunten van deze drankjes: “Ik denk dat ouders zich niet realiseren dat die drankjes zo gevaarlijk zijn omdat ze bijvoorbeeld in supermarkten gewoon in het schap naast de andere frisdranken staan.” Daarmee leggen de kinderartsen de vinger op de zere plek: welk signaal geven ziekenhuizen dan af met deze verkoop?

Juist ziekenhuizen zouden als eerste het goede voorbeeld moeten geven en geen geld moeten willen verdienen aan de verkoop van de omstreden drankjes die zoveel gezondheidsschade veroorzaken.

Om die reden schreef foodwatch in 2016 de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aan met het verzoek hun leden aan te zetten tot het stoppen met de verkoop van energiedranken. Dit deed foodwatch nadat in een kleine steekproef de meeste ziekenhuizen energiedranken bleken te verkopen. De belangenvereniging weigerde in actie te komen. Afgelopen week heeft foodwatch wederom 17 ziekenhuizen bezocht waarvan meer dan de helft energiedranken bleek te verkopen. foodwatch hoopt dat de ziekenhuizen deze herhaalde oproep in de vorm van een e-mailactie aan de NVZ en NFU nu niet opnieuw naast zich neer leggen.





