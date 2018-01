Recherche start onderzoek na schotenreeks in Amsterdam

De alarmcentrale 112 ontving hiervan meerdere meldingen waarna agenten een onderzoek instelden.

Op de locatie werden diverse sporen aangetroffen waaruit bleek dat er vermoedelijk met een vuurwapen was geschoten. Er werden geen gewonden aangetroffen. Specialisten van de Forensische Opsporing verrichtten uitgebreid onderzoek en stelden onder andere hulzen veilig.

Getuigenoproep

De recherche van district West is op zoek naar getuigen en roept mensen die iets gezien of iets gehoord hebben of weten wie hier bij betrokken is op om contact op te nemen met de politie via nummer 0900-8844.

