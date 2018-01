Gestolen bitcoinminers opgespoord

Eind vorige week spoorden we twee in Eindhoven gestolen bitcoinminers op in een woning in Vlijmen.

De bitcoinminers werden in de nacht van 9 op 10 januari van dit jaar gestolen uit een schuur bij een woning in de Eindhovense wijk Achtse Barrier-Gunterslaer. Nadat een toegangsdeur was opengebroken werden in totaal drie van deze apparaten weggenomen. Een bitcoinminer is een krachtige computer die met zijn rekenkracht meehelpt wereldwijde financiële transacties in het bitcoinnetwerk goed te keuren, het zogenoemde minen. De eigenaar krijgt hiervoor een beloning in de vorm van een bitcoin of een andere digitale valuta.

Digitale opsporing

Digitale experts bogen zich over deze diefstal. Met behulp van slimme digitale opsporingstechnieken traceerden zij donderdag 18 januari twee bitcoinminers in een woning in Vlijmen. Een 43-jarige bewoner werd aangehouden op verdenking van heling. Hij is uitgebreid verhoord. Daarna is de verdachte op vrijdag 19 januari vrijgelaten. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

Onderzoek

Momenteel wordt nog gewerkt aan het opsporen van het derde gestolen apparaat en uiteraard wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de inbraak in Eindhoven ende diefstal van de apparatuur. “Dit onderzoek is een voorbeeld waarin zowel de klassieke als de hedendaagse innovatie opsporingsmethoden elkaar aanvullen. De analoge en de digitale wereld komen hier mooi bij elkaar. Het digitale speurwerk speelt tegenwoordig vaak een cruciale rol in rechercheonderzoeken. Er is geen rechercheonderzoek meer dat geen digitale component in zich heeft”, geeft de projectleider digitale innovatie van het basisteam Meierij enthousiast aan.

Getuigen

Politie roept mensen die iets meer over deze inbraak en de diefstal van deze bitcoinminers weten zich te melden.

