Olifantenjong dood na aanval door moeder

Het Afrikaanse olifantje dat afgelopen zaterdag is geboren in Ouwehands Dierenpark, is maandagavond volkomen onverwacht overleden nadat het door haar moeder werd aangevallen met fatale afloop. 'Verzorgers en overige medewerkers van Ouwehands Dierenpark zijn aangeslagen', zo laat Ouwehands Dierenpark Rhenen woensdagmiddag weten.

Kunstmatige Inseminatie (KI)

De geboorte van het olifantje was het resultaat van een jarenlange voorbereiding. Olifant Duna werd drachtig na drie kunstmatige inseminatie (KI)-pogingen, verspreid over twee jaar, uitgevoerd door een gespecialiseerd team. De laatste poging in april 2016 bleek succesvol.

640 dagen draagtijd

Zaterdag 20 januari was het na een draagtijd van 640 dagen eindelijk zover. Om 04.00 uur beviel Duna van haar eerste kalf, een kerngezond vrouwtje. Het kalf dronk goed en was zondag en maandag zelfs al volop bezig de stal te verkennen. Olifant Duna toonde zich vanaf het begin een oplettende en zorgzame moeder. Dat is niet altijd vanzelfsprekend bij onervaren olifantenmoeders.

Onvoorspelbaar

Afrikaanse olifanten staan erom bekend dat zij onvoorspelbaar kunnen zijn. De eerste dagen na de geboorte van een Afrikaans olifantje zijn daarom altijd spannend. Om die reden besloot Ouwehands Dierenpark het blijde nieuws later deze week wereldkundig te zullen maken.

Radicale verandering moeder

Maandagavond echter veranderde de houding van de kersverse moeder radicaal: zonder zichtbare aanleiding viel zij haar eigen jong aan. De aanwezige verzorgers waren machteloos. Zij konden het jong niet in bescherming nemen tegen haar agressieve moeder, die 3.000 kilo weegt. Het jong had een gebroken rug en daardoor een dwarslaesie van het ruggenmerg waardoor euthanasie de enige optie was.

Tegenslag

Directeur Robin de Lange: 'We zijn allemaal aangeslagen, maar met name voor de verzorgers is dit wel bijzonder verdrietig. Zij hebben de afgelopen jaren naar het moment van de geboorte toegeleefd. Die verliep vlekkeloos en dus waren we in een juichstemming. Dat het plotseling zó anders uitpakt is een grote tegenslag.'

Achtergrond

In Ouwehands Dierenpark verblijven sinds 2006 Afrikaanse olifanten. Onze huidige kudde bestaat uit vier dieren: een stier van 24 jaar en drie koeien, tussen de 20 en 46 jaar oud. Onze olifanten kunnen beschikken over 5.000 m² leefruimte, bestaande uit twee buitenverblijven en aparte stallen voor elk van de dieren.

