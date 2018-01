Man (52) met brandwonden naar ziekenhuis na gasexplosie

Dinsdagavond is een 52-jarige man uit Hoorn rond 19.30 uur gewond geraakt bij een gasexplosie in een woning aan de Johannes Poststraat in Hoorn. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Brandwonden

Het betrof een leegstaande woning. Onbekend is wat de man in de woning deed. Na onderzoek door de politie is de man op een adres elders in Hoorn aangetroffen. De verdachte had diverse brandwonden en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de man nog niet gesproken. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+