Grootste DNA-onderzoek ooit in zaak dood Nicky Verstappen

Volgende maand start er in Limburg het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland uitgevoerd in de zaak rond de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Dit heeft het Openbaar Ministerie van het Arrondissementsparket Limburg woensdagmiddag bekendgemaakt.