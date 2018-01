Inzet social media bij opsporen verwarde man gelukt

Een oproep via social media door de wijkagent van Teteringen heeft er voor gezorgd dat een verwarde man uit Teteringen snel kon worden opgespoord. 'De man is thuis gebracht door de politie en overgedragen aan de crisisdienst', zo laat de politie woensdag weten.

Ondergoed

Naar aanleiding van een melding dat er een man in zijn ondergoed rond zou lopen in Teteringen besloot de wijkagent een oproep via zijn Instagramaccount te doen om naar hem uit te kijken. Binnen 40 minuten kwam er een reactie van een van de volgers van de account van de wijkagent.

Onder invloed van drugs

De man was inmiddels door een bedrijf in de wijk Waterdonken opgevangen. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn. Hij is nagekeken door de crisisdienst. Het zorgkader en de wijkagent zullen de komende tijd contact met elkaar houden over de zaak.

Social media en politie

Er zitten steeds meer agenten op social media. Ze zetten het op verschillende manieren in: om boeven te vangen, om verbinding te krijgen met burgers of om bijvoorbeeld informatie over inbraakpreventie te delen.

De mogelijkheden zijn eindeloos en het is een extra hulpmiddel voor de politie om laagdrempelig in contact met burgers te komen. In dit geval zorgde het er voor dat een hulpbehoevende man snel door professionele hulpverleners geholpen kon worden. 'Volg dus je lokale politieteam, wijkagent of andere politieagent via social media!', aldus de politie.

