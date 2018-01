AFM wil beleggers beter gaan beschermen tegen gamifiction

Dankzij de herziene Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) krijgt de AFM hiervoor extra instrumenten. Het vernieuwen van toezicht door intensief data-gebruik is een van de speerpunten van de AFM, ook voor een eerlijke werking van kapitaalmarkten.

De AFM signaleert 3 belangrijke trends waaruit risico’s voor financiële markten en consumenten voortkomen: toegenomen digitalisering, aanhoudend lage rente en de vervaging van de grenzen van financiële markten. Deze 3 trends versterken elkaar, vergroten daarmee de complexiteit en leiden tot nieuwe risico’s op de financiële markten. Een voorbeeld daarvan is de gamification van financiële producten. Het gaat daarbij om risicovolle beleggingsproducten zoals binaire opties, die met behulp van agressieve marketingtechnieken uit de online gaming- en kansspelindustrie op de markt worden gebracht.

De AFM beschrijft de risico’s en de toezichtaanpak om die te bestrijden in haar Agenda 2018. Om het toezicht te versterken investeert de AFM voortdurend in vernieuwingen. Een belangrijk voorbeeld is de inzet van gedragswetenschap om te beoordelen of financiële ondernemingen hun online omgeving inrichten in het belang van hun klanten. Ook gaat de AFM in 2018 voor het eerst gebruik maken van risicoprofielen, om zo aanbieders die het belang van hun klanten onvoldoende centraal stellen effectiever te kunnen identificeren.

'In 2018 gaan we meer investeren in data-analyse,' zegt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven: 'Zo willen we de extra mogelijkheden die MiFID II ons biedt maximaal benutten. Aanbieders kunnen hun producten steeds gemakkelijker online en grensoverschrijdend aanbieden. Daarom is ook internationale samenwerking nodig om consumenten en andere beleggers te beschermen tegen schadelijke financiële producten en malafide aanbieders. Dat maakt extra focus op technologie en data in ons toezicht onontbeerlijk. Die vernieuwing zijn we in 2016 gestart en krijgt komend jaar een impuls door hier nadrukkelijk meer middelen en mensen voor in te zetten.'

