Woning in Venlo ingestort, geen gewonden

In Venlo is woensdagmiddag rond 16.00 uur een woning aan de Bergstraat in het centrum door onbekende oorzaak ingestort. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, zijn massaal ter plaatse. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Zoeken naar mogelijke slachtoffers

Er wordt in eerste instantie gekeken of er eventuele slachtoffers onder het puin liggen. Volgens de politie was niet bekend of er zich personen in het pand bevonden toen het instortte. 'Tot op dit moment zijn er nog geen gewonden aangetroffen', laat de politie om 16.30 uur weten.

Schade

Ook de direct naast het ingestorte pand gelegen woning heeft schade. Verder zijn of worden de naastgelegen panden ontruimd.

Update 17.00 uur

De politie heeft om 17.00 uur laten weten dat er 'definitief geen gewonden zijn aangetroffen'. De oorzaak van het instorten is vermoedelijk door bouwwerkzaamheden bij het pand. Daar wordt nu een onderzoek naar ingesteld.

