Extreem seksueel misbruik en gestolen geld: OM eist cel en tbs

Het OM eist 5 jaar cel en tbs met voorwaarden tegen een 45-jarige man uit Den Haag voor ernstig misbruik van drie minderjarige meisjes en een volwassen maar zwakbegaafde vrouw. In de periode van 2013 tot 2016 verleidde hij de jonge vrouwen met geld om zijn seksslaaf te zijn, waarbij zij extreme handelingen moesten ondergaan. Hij financierde de weekendjes met de meisjes door als penningmeester geld van de kerk te verduisteren. In totaal een miljoen euro verdween zonder dat iemand het opmerkte.

De zaak komt aan het rollen wanneer in maart 2016 zich een hulpverlener meldt bij de politie. Zij vertelt dat een (dan) 22-jarige vrouw in de prostitutie extreme seks zou ondergaan, terwijl de vrouw verstandelijk beperkt is en psychiatrische problemen heeft. Ze stelt dat bij deze vrouw nauwelijks sprake kan zijn van bewuste, vrijwillige prostitutie.

Het slachtoffer wordt dan al enkele jaren door verdachte misbruikt. Ze vertelt later dat ze contracten moest tekenen waarin stond dat hij alles met haar mocht doen, zonder dat sprake was van een zogeheten stopwoord. Zo’n stopwoord is wel gebruikelijk wanneer mensen SM-seks hebben.

In de overtuiging dat ze niet onder zo'n contract uit kon, bleef het verstandelijk beperkte slachtoffer naar hem terugkeren. Daarbij nam ze soms ook andere meisjes mee.

De officier van justitie gaf woensdag op zitting aan: 'Het gaat in dit dossier niet over persoonlijke opvattingen over sadomasochisme. Iedereen mag binnen de grenzen uiting geven aan zijn seksuele voorkeur”. Maar, zo betoogde zij, in deze zaak zijn die grenzen ver overschreden. Ze wees op de gebrekkige geestelijke ontwikkeling van ten minste één van de slachtoffers en op het feit dat zij bijna allemaal minderjarig waren, toen de seks plaatsvond. Dat er voor betaald werd, deed daar volgens de officier van justitie niets aan af.

Verdachte betaalde de meisjes naar zijn idee goed voor de weekenden die zij in hotels doorbrachten. Het geld kwam uit de kas van een kerkgenootschap in Den Haag, waar hij penningmeester was. Daarbij ging de man zeer berekenend te werk: om te voorkomen dat de fraude ontdekt zou worden, vervalste hij bankafschriften, rekeningoverzichten en jaaroverzichten. Hij maakte het geld boekhoudkundig vrij, onder meer door vrijwillige bijdragen van kerkleden af te romen. Volgens de officier heeft hij daarmee ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de kerk en haar leden in hem hadden gesteld.

Over de jaren werd een miljoen verduisterd, waarvan hijzelf ook alweer zes ton had teruggesluisd. Vier ton wordt dus nog steeds vermist. De verdachte stelt dat hij dat wil terugbetalen, maar ook dat dat lastig zal zijn nu hij werkloos is. De kerk zit dus ook met een grote financiële schade.

Volgens het OM is bewezen dat de verdachte betaalde seks heeft gehad met drie minderjarige meisjes en een verstandelijk beperkte vrouw en hen daarbij in verschillende gradaties heeft mishandeld en vernederd. Ook de verduistering acht het OM bewezen. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en er kans bestaat op herhaling. Daarom eist het Openbaar Ministerie naast een celstraf ook tbs met voorwaarden. Als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt de TBS met voorwaarden omgezet in een TBS met dwangverpleging.

