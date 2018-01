6 jaar cel voor internationale drugshandel

Een 24-jarige man uit Andijk is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor internationale drugshandel. De man heeft in 2016 in bijna een half jaar tijd ruim 70 kilogram hard- en softdrugs verkocht. Een 26-jarige vrouwelijke medeverdachte uit Utrecht is vrijgesproken betrokkenheid bij de drugshandel.

Darknet

De man verkocht vanuit een huurhuis in Eemnes de drugs via zogenoemde Darknet markets, websites waarop illegale goederen buiten het zicht van politie en justitie anoniem kunnen worden verkocht. In totaal heeft hij bijna 3.000 bestellingen verwerkt en drugs verzonden naar zeker 48 landen over de hele wereld.

Witwassen

De rechtbank heeft de man ook veroordeeld voor het witwassen van ruim een half miljoen euro aan crimineel vermogen. Hij heeft dit bedrag uitgekeerd gekregen van bitcoins die hij vervolgens heeft laten verzilveren. Een viertal auto’s en diverse geldbedragen zijn in beslag genomen en door de rechtbank verbeurd verklaard.

Medeverdachte

De 26-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, voor het zogenoemde ‘schuldwitwassen’. Zij heeft ruim 130.000 euro crimineel geld in haar bezit gehad en uitgegeven. De rechtbank oordeelt dat zij had moeten weten dat dit geld een criminele herkomst had.

