Nederland wil uitlevering Xaviera S.

Wim de Bruin, woordvoeder van het Landelijk Parket, laat aan het AD weten dat Nederland alle Syrië-gangers uit ons land wil vervolgen en berechten. Volgens de krant zijn er sinds 2012 al 280 Nederlanders vertrokken zijn om Islamitische Staat te steunen. Van het zouden rond de 45 zijn teruggekeerd naar Nederland.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Turkije de vrouw zal uitleveren. Volgens De Bruin is het aan het land waar de verdachte is opgepakt wat er mee gebeurd.

