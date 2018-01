Drukke ochtendspits rond Amsterdam en Rotterdam

Ondanks de drukte is er goed nieuws vanaf de Ketheltunnel. De tunnelbuis vanuit Hoogvliet is weer beschikbaar. De tunnelbuis vanuit Den Haag gezien is nog wel afgesloten. De VID verwacht niet dat dit nog tot 08.30 uur gaat duren.

In de nacht van woensdag op donderdag is er in Schiedam-Noord een grote stroomstoring geweest. De Ketheltunnel in de A4 werd daarbij ook getroffen. Er is toen ook kortsluiting ontstaan waardoor de veiligheidssystemen niet meer naar behoren werken en de veiligheid voor het verkeer niet gewaarborgd is.

De hele nacht is gewerkt om de storing te verhelpen, maar het is niet gelukt de problemen op te lossen. De afsluiting zorgd volgens de VID voor een verkeersinfarct rond Rotterdam. De wegen waren flink aan het vollopen.

Amsterdam

Aan de noordkant van Amsterdam ging het al vroeg goed mis op de A7 richting Zaanstad. Ook in het Oosten van het land is het druk door incidenten en dan met name rondom het knooppunt Grijsoord. Al met al hebben we dus een drukke spits gehad met om 08:51 een totale filelengte van 264 kilometer.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+