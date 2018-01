CBS: Studenten gaan minder op kamers

Er zijn geen aanwijzingen dat studeren en op kamers gaan sinds de invoering van het leenstelsel afhankelijker is geworden van de welvaart van de ouders. Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar de invloed van het sociaal leenstelsel en ouderlijke welvaart op de trend in studie- en woonbeslissingen.

In het onderzoek is gekeken naar het percentage havo- en vwo-gediplomeerden dat in de eerste twee studiejaren na het behalen van hun diploma startten in het hoger onderwijs. De doorstroom van de havo naar het hbo steeg van 2007 tot 2015. De stijging was het sterkst in 2013 en 2014, de laatste jaren waarin studenten binnen het oude stelsel van studiefinanciering met recht op een basisbeurs konden beginnen aan een studie. Dit was de zogenoemde “boeggolf”: veel jongeren besloten vanwege de aanstaande invoering van het leenstelsel geen tussenjaar te nemen en direct te gaan studeren. Na de invoering van het sociaal leenstelsel daalde de doorstroom van havo naar hbo niet alleen ten opzichte van 2013 en 2014, maar ook ten opzichte van de periode 2009–2012.

