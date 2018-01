Fietsersbond wil overal 30 binnen de bebouwde kom

De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom.

‘Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50’, zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond.

In de meeste woonwijken geldt al een maximum snelheid van 30, maar toch is binnen de bebouwde kom 50 nog steeds de norm. Als je de woonwijk verlaat, kom je auto’s tegen die 50 rijden. Dat is veel te hard.

Als auto’s niet harder dan 30 gaan, kunnen ze goed de weg delen met fietsers. En mocht het toch tot een aanrijding komen, dan heb je met 30 als fietser een goede kans om het ongeluk na te vertellen.



