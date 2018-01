Auto's, waaronder politieauto, in brand gestoken in Hoofddorp

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar 2 autobranden in de nacht van woensdag op donderdag in de Etta Palmstraat in Hoofddorp.

Rond 05:00 uur werd gemeld dat er in de Etta Palmstraat 2 auto's in brand stonden waaronder een polititieauto. De brandweer heeft de branden geblust. De politie sluit brandstichting niet uit en is op zoek naar mensen die mogelijk voorafgaand aan de brand of direct na de brand iets verdachts hebben gezien.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+